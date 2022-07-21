Данис Зарипов: «Никого в «Ак Барсе» Радулов не бесил, все знают характер Саши»

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов поделился с корреспондентом «Татар-информа» своим мнением о переходе Александра Радулова в казанский клуб.

Напомним, что Радулов ранее выступал за принципиального соперника «Ак Барса» — уфимский «Салават Юлаев».

«Никого Радулов в "Ак Барсе" не бесил. Все прекрасно знали, какой у Сашки характер: как он заводится на льду, как отдается игре. Это человек с интересной хоккейной харизмой. Я к нему очень хорошо отношусь. Мы хорошие друзья, как на льду, так и в жизни. Во многом благодаря этому характеру Радулов и добился своих высот в хоккее», — считает Зарипов.

Также форвард казанцев оценил трансферную кампания «Ак Барса» и отметил роль генменеджера клуба.

«Да, хорошую работу провел Марат Фаритович (Валиуллин). Я очень рад за него. Сейчас в "Ак Барсе" собралась хорошая команда. Даже сегодня на тренировке вы увидели супертройку Радулов — Шипачев — Кагарлицкий. Я уже себя в такие звенья не вношу (смеется). Но все равно буду стараться, цепляться за свою результативность — за все, что будет под руки попадаться. И эта тройка, которую мы сегодня увидели, считаю, достойна такой команды, как "Ак Барс".

Марата знаю много лет, мы с ним начинали здесь играть. Когда я только приехал, он тогда тоже попал в команду. Он амбициозный, провел какую-то работу в селекционном отделе, многое знает. И сейчас по его работе, по фамилиям новичков мы видим, что он разбирается во всем. Умеет договариваться, решать сложные моменты. Не просто так здесь в Казани такие хоккеисты собрались», — отметил Зарипов.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала полную версию откровенного интервью с Данисом Зариповым.