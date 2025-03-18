Данис Зарипов: «Не поддерживаю решение «Ак Барса» по Артему Лукоянову»

фото: ak-bars.ru

Бывший нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов в разговоре с «ТИ-Спортом» поделился мнением об уходе Артема Лукоянова из казанской команды минувшим летом из-за истечения контракта и нежелания клуба его продлевать.

Как сказал Зарипов, он не поддерживает решение клуба.

«Я не поддерживаю это решение «Ак Барса». Как бы человек себя во взрослой жизни ни вел, он делал свою работу на льду. В плей-офф прошлого сезона он был лучшим игроком команды. И по сезону в целом. Он местный воспитанник. Не «Ак Барса», но «Нефтяника», тоже татарстанского клуба. Мы обязаны были его сохранить и дать ему шанс. По сути, он одна из главных легенд клуба», – считает Зарипов.

Также он объяснил, почему Лукоянов сейчас выступает не в КХЛ, указав, что ему не поступало предложений оттуда.

«Ему не поступало предложений. Заканчивать он не собирается. Как говорит, держит себя в хорошей спортивной форме. По окончании сезона готов рассматривать предложения клубов КХЛ», – сказал Данис Зарипов.

Напомним, Артем Лукоянов выступал за «Ак Барс» с 2011 по 2024 год. С командой он брал Кубок Гагарина, а также дважды становился его финалистом.

В данный момент Лукоянов выступает за жлобинский «Металлург», который выступает в белорусской экстралиге.