Данис Зарипов назвал причины продления своей карьеры в «Ак Барсе» на год

Капитан «Ак Барса» Данис Зарипов прокомментировал подписание нового контракта на один сезон с казанским клубом.

«Я планировал завершить карьеру на высокой ноте − с Кубком Гагарина. В прошлом сезоне этого сделать не удалось, поэтому я принял решение продолжить играть.

Невероятно рад остаться в родном клубе ещё на один год. Для меня всегда было честью играть в цветах «Ак Барса», представлять Казань и Татарстан. Благодарю клуб за сделанное предложение, а болельщиков − за постоянную поддержку. В новом сезоне мы приложим все усилия, чтобы вернуть Кубок Гагарина в Казань», – приводит слова хоккеиста пресс-служба клуба.

Напомним, в прошлом сезоне казанцы вылетели в первом раунде плей-офф, после чего пост главного тренера «Ак Барса» покинул Дмитрий Квартальнов. Позже на его место был назначен Олег Знарок.

Зарипов – единственный в истории КХЛ пятикратный обладатель Кубка Гагарина, трижды он завоёвывал трофей в составе «Ак Барса». Еще два трофея выиграл в составе магнитогорского «Металлурга».

Предстоящий сезон станет для нападающего 18-м в составе «барсов». В общей сложности Данис Зарипов провёл в свитере «Ак Барса» 913 матчей в чемпионатах России, набрав 645 (292+353) очков.