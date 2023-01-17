Завод Даниса Зарипова начал выпускать весла и детали для мотоциклов

Завод «Заряд», принадлежащий хоккеисту «Ак Барса» Данису Зарипову, начал выпускать весла и ряд деталей для мотоциклов. Об этом в ходе Форума участников первого казанского хоккейного турнира исламских стран сообщил генеральный директор компании Артур Константинов.

Глава завода также сообщил, что выпускаемые «Зарядом» клюшки имеют спрос в семи странах, в том числе Канаде, США и Чехии.

«Наши клюшки производятся из композитных материалов, как ракеты, благо входим в систему "Ростатома". И мы уже значимся в тройке ведущих мировых производителей клюшек. Пока выпускаем три разновидности клюшек под любой индивидуальный запрос, но они уже продаются помимо России в Канаде, США, Великобритании, Франции, Чехии, Индии. Теперь делаем и форму для хоккеистов, а с прошлого декабря и весла, плюс ряд деталей мотоциклов. Так что мы открыты к партнерству», – приводит слова Константинова корреспондент «ТИ-Спорт».

Напомним, челнинская фабрика «Заряд» является единственным в России производителем клюшек. Завод функционирует с 2015 года.

Ранее стало известно о намерении Даниса Зарипова открыть в Татарстане производство капсульных удобрений из птичьего помета.