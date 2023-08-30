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Данис Зарипов и Евгений Богачев стали почетными жителями Казани
Бывший глава Национального банка Татарстана и действующий президент баскетбольного клуба «УНИКС» Евгений Богачев и трёхкратный чемпион мира по хоккею, пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов стали почетными жителями Казани. Церемония вручения городских и государственных наград состоялась сегодня в стенах столичной Ратуши с участием мэра города Ильсура Метшина.
Приветствуя гостей, Метшин отметил, что День Республики Татарстан и города Казани – это еще одна возможность с гордостью оглянуться на новейшую историю региона, которая началась более 30 лет назад. Каждый прожитый год вносит много нового в летопись Казани. За прошедшее время Татарстан добился серьезных успехов в различных областях — спорте, науке, культуре и экономике.
«Бережно сохраняя свою тысячелетнюю историю и культуру, мы в то же время идем в ногу со временем и успешно внедряем передовые технологии. Ориентируясь на лучшие мировые практики, мы обязательно продолжим работу, начатую в год цифровизации. В будущем году нам предстоит принять в Казани первые в истории международные соревнования в сфере информационных технологий и искусственного интеллекта «Игры будущего». Мы сделаем все, чтобы провести их на самом высоком уровне», – заверил глава города.
В коротком видеоролике, предваряющем вручение награды Евгению Богачеву, гостям церемонии рассказали историю его трудового пути. В 1993 году он возглавил Национальный банк Татарстана, оставаясь его председателем до 2014 года. В 1998 году патриарх банковской системы возглавил баскетбольный клуб «УНИКС». С тех пор баскетбол стал одним из самых популярных видов спорта. А в нынешнем году «УНИКС» стал чемпионом России.
«Казань преображается на моих глазах. Я здесь с 1959 года, приехал в столицу республики еще студентом. Сюда приезжают и восхищаются этим городом – и транспортные развязки, и культурные учреждения, и спортивные пространства. Казань – это действительно город будущего, мы идём на шаг вперед, я восхищаюсь им», – отметил Богачев.
После этого президент баскетбольного клуба «УНИКС» получил от мэра столицы Татарстана высшую награду Казани — грамоту, удостоверение и знак Почетного гражданина города. Кроме Евгения Богачева, за большой вклад в развитие отечественного хоккея трехкратный чемпион мира по хоккею, пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов также пополнил список почетных жителей столицы республики.
«С двух лет я спал с шайбой под подушкой. Мне очень приятно, что мой труд, вклад в хоккей оценен так высоко. Для меня большая честь быть новым почетным жителем Казани. В 2000-м году, когда приехал в столицу республики город ещё был не настолько развит. В течение этих лет Казань действительно превратилась в спортивную столицу России», – заметил хоккеист.
Далее Ильнур Метшин поздравил главного врача ГАУЗ «Республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан» Рафаэля Шавалиева генерального директора ФКП «Казанский государственный казенный пороховой завод» Александра Лившиц.
Церемонию награждения продолжило вручение медалей, благодарностей Раиса Татарстана Рустама Минниханова, а также присвоение званий заслуженных работников и деятелей отраслей, науки, культуры. Государственных наград за доблестный труд были удостоены главный энергетик «Каздорсервиса» Евгений Бабичев, президент татарстанской республиканской общественной организации «Мисс Татарстан» Изольда Сахарова и другие.
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