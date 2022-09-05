Данис Зарипов: «До сих пор хочу играть за сборную России, но понимаю, что это нереально»

Капитан «Ак Барса» Данис Зарипов заявил, что все еще намерен попасть в национальную сборную страны.

«До сих пор хочу играть за сборную России, но понимаю, что это уже нереально, только если создадут какую-нибудь сборную ветеранов Россия-U40 (смеётся). После того, как прошёл чемпионат мира в Чехии, я больше и не получал вызовов, и уже понимал, что нет смысла ждать и расстраиваться. Поэтому полностью посвятил себя КХЛ», – цитирует 40-летнего хоккеиста пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

Кроме того, Зарипов рассказал о том, как не попал в состав сборной России на домашнюю Олимпиаду-2014 в Сочи, которой на тот момент руководил Зинэтула Билялетдинов.

«Мы сделали все, чтобы на нас обратили внимание, но, к сожалению, остались за бортом автобуса, который ушел в Сочи. У каждого тренера свое видение игры и состава, может быть, я как-то не вписывался в те тройки, которые должны были делать результат. Может, есть еще какие-то причины, но так сложилось. Конечно, для меня это было совсем не радостно, но это спорт, это команда. Нужно вставать и продолжать работать дальше», – заявил форвард «Ак Барса».

Ранее пресс-служба «барсов» сообщила о том, что Зарипов станет капитаном команды в этом сезоне.

Напомним, сегодня «Ак Барс» сыграет в Москве с ЦСКА. Начало встречи в 19:00 по московскому времени.