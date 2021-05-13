Данис Зарипов: «Для меня главное — остаться в „Ак Барсе“»

Капитан казанского «Ак Барса» Данис Зарипов прокомментировал корреспонденту ИА «Татар-информ» ситуацию со своим будущим, подчеркнув, что очень хочет продолжить карьеру в Казани.

Сорокалетний Зарипов давно стал живой легендой «Ак Барса», играя за команду со своей исторической родины с 2001 года с перерывами. На сегодняшний день будущее Даниса туманно — его контракт с казанским клубом закончился две недели назад, переговоры о продлении вроде бы идут, но никакой конкретики пока нет.

«Всё в стадии переговоров, я не тороплюсь. Для меня главное — остаться в „Ак Барсе“, о сумме контракта даже речи пока не было», — подчеркнул Зарипов.

Данис уверен, что «Трактор» (Данис является воспитанником челябинского «Мечела» — прим. Т-и) сделал хорошее приобретение, подписав троих воспитанников «Ак Барса» — Гарипова, Яруллина и Ткачева. При этом он подтвердил стремление уральцев заполучить и его.

«Знаю, что „Трактор“ подписал Яруллина, Гарипова и Ткачева — это игроки хорошего уровня. На мой взгляд, они здорово помогут челябинцам, которые и меня усиленно обрабатывают. Так что у меня неопределенность, что с „Ак Барсом“, что с „Трактором“. Даже сказать пока нечего», — заключил он.