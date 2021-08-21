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Ру Тат
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21 августа 2021  16:54

Данис Зарипов будет капитаном «Ак Барса» в первом «Зеленом дерби» сезона

Данис Зарипов будет капитаном «Ак Барса» в первом «Зеленом дерби» сезона
Данис Зарипов / Фото: www.ak-bars.ru
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Данис Зарипов станет капитаном «Ак Барса» в матче третьего тура турнира TANECO Кубок чемпионов против «Салата Юлаева», который пройдет сегодня в Казани.

40-летний форвард выйдет на лед в четвертом звене, где его напарниками будут Александр Бурмистров и Михаил Глухов.

Напомним, что в матче 2-го тура против «Металлурга» (5:2) на турнире в Казани Зарипов впервые в это межсезонье вышел на лед в составе «Ак Барса». В той встрече опытный нападающий набрал одно результативное очко, отдав голевую передачу Артему Лукоянову.

 

#данис зарипов #хк ак барс
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