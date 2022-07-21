Данис Зарипов: «Боб Хартли нас просто переиграл, разобрал и не дал ничего сделать»

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов в интервью «Татар-информу» раскрыл причины поражения (2-4) казанского клуба в серии против омского «Авангарда» в первом раунде плей-офф КХЛ 2022 года. По его словам, Дмитрий Квартальнов проиграл тренерскую дуэль Бобу Хартли.

По итогу сезона Квартальнов и весь его тренерский штаб был уволен из «Ак Барса». Новым главным тренером казанцев назначен Олег Знарок.

«Мы весь сезон шли, старались, хотели. Но Боб Хартли нас просто переиграл, разобрал и не дал ничего сделать. Наш тренер должен был что-то противопоставить? Конечно, именно. А от команды и ребят я скажу одно: все хотели и готовились победить в плей-офф. Горели буквально этим. Вы сами видели, сколько у нас было молодых ребят, для которых это еще не стало чем-то привычным.

Я скажу так: кто бы что ни замечал, но ребята очень хотели, горели. Но это спорт, каким бы банальным ни выглядело это объяснение. В плей-офф побеждает сильнейший, мы не смогли», - заявил Зарипов нашему изданию.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала полную версию откровенного интервью с Данисом Зариповым.