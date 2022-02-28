Данис Зарипов: «Ак Барс» уже три года мимо Кубка Гагарина

Капитан «Ак Барса» Данис Зарипов поделился ожиданиями от предстоящего старта Кубка Гагарина, а также рассказал о своей заряженности и мотивации к плей-офф после слов о завершении карьеры.

«Мы будем играть осторожнее и исключительно на результат, и я этого не стесняюсь. «Ак Барс» уже три года мимо Кубка Гагарина. Поэтому для меня это основная причина, из-за которой я настолько заряжен. Хоккеисты должны осознавать, что такая команда как «Ак Барс» не должна быть так долго без трофеев», – цитирует Зарипова корреспондент ИА «Татар-информ».

Также 40-летний хоккеист прокомментировал свои ранние слова о завершении карьеры после текущего сезона.

«Об этом задумывался не раз, но пока не хочу забивать себе голову лишними вещами. Мое решение в силе, никаких изменений нет. Но если выиграем Кубок Гагарина – там и посмотрим. Алла бирса. У меня есть особенная мотивация и заряженность на этот плей-офф. Моя задача – принести пользу команде на льду и сплотить её внутри раздевалки», – заявил капитан «Ак Барса».

Напомним, первые игры четвертьфинала восточной конференции против «Авангарда» пройдут 2 и 4 марта в Казани. Третья и четвертая игры состоятся 6 и 8 марта в Балашихе.