Данис Шакиров: Хотим привлечь предпринимателей, меценатов в татарский мир

24-26 ноября в Казани проходит XVIII форум «Деловые партнеры Татарстана». Форум является одним из крупнейших международных мероприятий, направленных на развитие делового сотрудничества и укрепление связей татарского мира.

«Главная цель нашего форума – это приблизить наших татарских предпринимателей, меценатов, состоятельных людей к татарскому миру, заинтересовать национальной жизнью. Список составляется по предложениям татарских организаций, работающих под эгидой Всемирного конгресса татар. Мы собираем предпринимателей два раза в год. В отличие от других форумов, этот съезд состоит из нескольких направлений работы», – пояснил депутат Госсовета РТ, первый заместитель председателя Национального совета «Милли шура» Всемирного конгресса татар – руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров.

В этом году на форум соберутся более 400 предпринимателей из 10 стран, 60 регионов России. Участники обсудят налоговую политику, льготы, субсидии, программы кредитной политики, исламский банкинг, а также основные направления социально-экономического развития, инвестиционные возможности и перспективы сотрудничества.

Форум проводится Всемирным конгрессом татар совместно с Торгово-промышленной палатой РТ.

Алина Хайруллина