Данис Шакиров: Учителя родного языка — это представители национального движения

Во второй день Всероссийского форума «Туган тел» делегаты прибыли в Арск. Выступая перед учителями родного языка из Татарстана и регионов России, руководитель Всемирного конгресса татар Данис Шакиров подчеркнул важность мероприятия.

«Учителя татарского языка и литературы — это представители национального движения. Мы хотим дать им инструменты, позволяющие на уроках и во время внеклассных занятий воспитать будущее поколение в лоне родной культуры, на основе наших национальных традиций. Здесь собрались не только учителя, но и директора школ, люди, ответственные за национальное образование, методисты, а также лидеры общественных организаций. Для эффективной работы важно, чтобы все эти структуры действовали сообща, вели сотрудничество», — рассказал Данис Шакиров.

В Арске делегаты знакомятся с деятельностью образовательных учреждений, участвуют в мастер-классах по актуальным вопросам преподавания родного языка. Также для них подготовлены мастер-классы по национальному орнаменту, приготовлению блюд национальной кухни, татарскому декоративно-прикладному искусству, народным танцам.

В своем приветственном слове глава администрации Арского района Ренат Гатиятов напомнил, что этот край — родина великого Тукая и выдающегося богослова и просветителя Габденнасыра Курсави. Сегодня в Арском районе действуют 88 средних, основных, средне-специальных и дошкольных учреждений, в которых обучаются и получают воспитание 5900 детей.

«В нашем районе 135 культурных учреждений. Гордость нашего края — музейный комплекс Габдуллы Тукая в селе Новый Кырлай. Всего арская земля дала национальной культуре около 200 писателей и просветителей», — рассказал глава.

Он также напомнил, что в селе Верхняя Корса — родине Габденнасыра Курсави, ведутся работы по созданию его музея, который будет расположен в историческом здании медресе 1890 года постройки. Музей планируют открыть 10 декабря.

Всероссийский форум «Туган тел» («Родной язык») проходит в Казани 12-14 ноября. В нем участвуют около 800 делегатов из 28 регионов России. Форум проводится Всемирным конгрессом татар совместно с министерством образования и науки Татарстана.