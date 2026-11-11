Данис Шакиров предложил внести азбуку «Әлифба» в Реестр нематериального наследия

Фото: © Гульнар Гарифуллина / «Татар-информ»

Сегодня депутат Государственного Совета РТ, руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров на заседании Комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Госсовета обратился к присутствующим с предложением включить азбуку на татарском языке «Әлифба» в Реестр нематериального культурного наследия народов России.

«Этот учебник служит нашему народу уже почти столетие. Авторами этого уникального учебного пособия являются Салей Вагизов и Рамзия Валитова», – подчеркнул в ходе своего выступления Данис Шакиров.

Глава Исполкома ВКТ напомнил, что село Татарский Байтуган в Камышлинском районе Самарской области – родина Салея-аги. «При поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова там был создан музей. Сегодня он успешно функционирует», – добавил он.

От имени татарской общественности внести азбуку «Әлифба» в Реестр нематериального культурного наследия предложила народный учитель Татарстана Камария Хамидуллина.

«Было указание „выполнить“ нашего Раиса Рустама Минниханова, но эта работа сейчас задерживается. Нам сказали, что книги не входят в данный реестр. Предлагаю рассмотреть эту азбуку не только как книгу, но и как памятник национальной культуры. Мы начали готовить необходимые документы. Я прошу обсудить этот вопрос в Государственном Совете. Предлагаю себя в качестве докладчика», – проинформировал собравшихся Шакиров.

На сегодняшнем заседании профильного комитета Госсовета обсуждалась реализация государственной программы по сохранению национальной идентичности татарского народа. Оно носило выездной характер и прошло на площадке Исполкома Всемирного конгресса татар.

Татарская азбука «Әлифба» впервые была издана в 1965 году, ее общий тираж превысил миллион экземпляров. Салей Вагизов и его жена Рамзия Валитова работали над учебником пять лет, использовав все имевшиеся в истории татарского образования наработки и опыт родственных народов. Подробнее о судьбе создателя татарской азбуки можно прочитать в материале издания «Миллиард.Татар».

Гульнар Гарифуллина