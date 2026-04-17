Данис Шакиров предложил признать учебник «Әлифба» национальным культурным наследием

Руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров сообщил о работе по сохранению и увековечиванию учебника «Әлифба», который считается фундаментальной основой татарского языка. Об этом он рассказал, выступая на форуме «Туган тел», подчеркнув стратегическое значение этого издания для татарского народа.

По его словам, в 2025 году было предложено включить «Әлифба», авторства Салея Вагизова и Рамзии Валитовой, в реестр национального культурного наследия России. Учебник переиздавался уже около 40 раз. Инициатива получила поддержку Раиса Татарстана Рустама Минниханова.

Шакиров отметил, что учебник служит народу почти век, и завершение работы по его признанию объектом культурного наследия остается общей задачей. По его словам, придание «Әлифба» такого статуса особенно важно для татар, проживающих в других регионах России, поскольку это станет надежной основой для изучения языка.

Он также подчеркнул, что именно по этому учебнику учились несколько поколений – от предков до современных детей, и его закрепление в статусе одного из самых авторитетных пособий по изучению языка является логичным шагом, учитывая его роль как основы и фундамента языка.

Камиля Билалова