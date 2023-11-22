Данис Шакиров: Праздник «Каз өмәсе» нельзя показывать на асфальте

Фото: © «Татар-информ» / Салават Камалетдинов

Руководитель исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров заявил, что праздник «Каз өмәсе» нельзя показывать в городе на асфальте.

«Безусловно, Каз өмәсе нельзя показывать на асфальте. Для этого есть свое место – это сельская местность. Поэтому подведение итогов фестиваля "Каз өмәсе" мы проводим не в Казани. Ярмарку можно организовать и в городе. Традиционный Каз өмәсе воспринимается только в сельском подворье, вместе с детьми. Гусь никак не вписывается в городские рамки», – рассказал он на пресс-конференции, посвященной Всероссийскому фестивалю «Каз өмәсе».

Также Данис Шакиров подчеркнул, что не бывает мелких вопросов, касающихся нации.

«Часто, рассказывая о "Каз өмәсе", речь идет о музыкально-театрализованном представлении. Не бывает мелких вопросов, касающихся нации. Порой вопросы, кажущиеся нам простыми, могут превратиться в полновесное народное движение», – отметил он важность праздника.

24-25 ноября в Муслюмовском районе проходит III Всероссийский фестиваль «Каз өмәсе». В этом году заявку на участие в фестивале отправили 471 человек из ХМАО, Новосибирской, Омской, Свердловской, Пензенской, Оренбургской, Кировской областей, республик Башкортостан, Татарстан, Удмуртия. В октябре и ноябре конкурс шел в 7 номинациях, отобрано 33 победителя. Во время фестиваля будут подведены итоги конкурса.

Гелюза Ибрагимова