Данис Шакиров о «Миллэт Жыены» Ожидаем более 1 тыс. делегатов из 68 регионов и 27 стран

Для участия в масштабном мероприятии «Милләт җыены» («Национальное собрание»), организованном Всемирным конгрессом татар, в Казань приедут около 1000 делегатов из 68 регионов России и 27 стран зарубежья. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал руководитель исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров.

«Самая большая делегация – из Башкортостана, будут 93 представителя. Взгляды наших соплеменников в других регионах и странах устремлены к Казани, поэтому Всемирный конгресс татар их собирает на один большой форум. «Милләт Җыены» проводится между двумя съездами Всемирного конгресса татар для решения актуальных текущих вопросов и определения судьбоносных направлений развития татарской нации в меняющихся современных условиях», – сказал Данис Шакиров.

Форум стартует 26 августа с торжественного открытия в старом здании театра имени Галиаскара Камала.

«В этом году «Милләт Җыены» проводится в новом расширенном формате. Поэтому 27 августа делегаты, разделившись на четыре группы, примут участие в IX Всемирном форуме татарской молодежи, VII Всемирном съезде татарских женщин, во Всероссийском собрании татарских краеведов, отдельная группа делегатов отправится в Арский район и Кырлай», – пояснил Данис Шакиров.

В завершение форума 28 августа в Театре оперы и балета им. М. Джалиля состоится пленарное заседание с участием Раиса Татарстана Рустама Минниханова.

Камиля Билалова