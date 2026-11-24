Юморист и певец Данир Сабиров удивил зрителей фестиваля «Татар җыры», который прошел в Уфе, новыми необычными сценическими образами. Об этом артист рассказал на своей странице в социальных сетях, передает «Интертат».

В этом году ему посчастливилось исполнить на мероприятии сразу две песни – «Синең өчен» и «Әллә күпкә, әллә азга».

«Во время исполнения песни „Синең өчен“ мой образ с плащом вызвал большой резонанс! Он очень нравится и мне самому, а главное – придает выступлению особую атмосферу. Когда перехожу ко второй песне, снимаю плащ и появляюсь перед зрителями уже в совершенно другом образе. Таким образом, в рамках одного выступления меняются и мой образ, и настроение! Я считаю, что задача артиста – удивлять зрителей. Если о тебе говорят, значит, ты в центре внимания! Большое спасибо моей творческой команде за талант и энергию, а организаторам „Татар җыры“ – за приглашение и возможность вновь встретиться со зрителями на такой большой сцене. До новых встреч!» – написал Данир Сабиров.