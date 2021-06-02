Данила Новиков из шоу «Ты супер!»: «Намерен поехать во второй раз на конкурс и победить»

Данила Новиков принял участие в концерте проекта «Поверь в себя» в Лаишево. Талантливого вокалиста публика тепло принимала как на улице, так и на сцене районного Дома культуры.

— Что тебе понравилось в концерте?

— Мне понравилось участие в концерте, так как я познакомился с новыми ребятами и встретил старых друзей. Еще здесь так интересно все организовано. Спасибо огромное за призы и за организацию. Мне кажется, сегодня был самый лучший день!

— Ты пел на большой сцене, а эта для тебя теперь — маленькая?

— Да!

— Ну и какие у тебя впечатления от этой сцены?

— Когда я выступал на «Ты супер!», было страшнее, было волнение, а здесь на сцене я не чувствовал волнения, потому что я на такую сцену уже выходил, а на большой сцене был всего лишь раз.

— А что ты сегодня исполнял?

— Песню Карела Готта из фильма «Три орешка для Золушки». Я исполнял ее на чешском языке.

— А ты знаешь чешский язык?

— Нет, я его не знаю, но песни знаю! Я специально изучил песню на чешском для выступления (тематика концерта — «По сказкам народов мира» в честь Года родных языков и народного единства, объявленного в Татарстане, — прим. Т-и).

— Открыл ли ты свою музыкальную студию, как мечтал, и работаешь ли в ней?

— Да. Все получилось. Но со студией я так сильно не работал, только начинаю потихоньку изучать. До этого момента у меня не было времени, так как я ездил на концерты, на выступления, а сейчас у меня появится немножко свободного времени, и я буду в процессе изучать студию.

— То есть она у тебя скоро только откроется?

— Да. Буду стараться осваивать и пользоваться ею.

— Ты еще планируешь принять участие в «Ты супер!»?

— Да, планирую участвовать во второй раз. Пятый сезон, как и четвертый, в котором я принимал участие, пройдет осенью. Я уже отправил заявку. И намерен победить.

— А как ты мечтаешь провести это лето?

— Это лето у меня будет самое насыщенное! 1 июля я еду в город Сочи на форум Леонида Агутина, ну и потом буду отдыхать до проекта «Ты супер!», а осенью — снова на передачу. А недавно я вернулся из Санкт-Петербурга, участвовал в фестивале «Шаг навстречу», жил там неделю. Мне очень понравилось! Были интересные экскурсии, конкурс. Новые друзья, новые люди. Все было круто!

— Ты не устал еще от такой звездной жизни?

— Ну бывает чуть-чуть, что устаешь, когда ты только вроде приехал, два дня дома побыл и опять ехать надо. Ну что ж поделать, если надо так, если такая жизнь (широко разводит руками), но другого я ничего не могу, кроме как петь!

Премьера четвертого сезона международного вокального шоу «Ты супер!» для детей, оставшихся без попечения родителей, состоялась в сентябре прошлого года. В нем приняли участие 58 детей из девяти стран: России, Украины, Беларуси, Грузии, Абхазии, Киргизии, Молдовы, Азербайджана и Эстонии, в том числе и представитель Татарстана. Данила Новиков исполнил на шоу популярные песни «Марина», «Держи» и «В краю магнолий». В 2020 году Данила стал финалистом проекта, а в 2021-м твердо намерен победить.

Родители Данила жили в гражданском браке. Когда мальчику был всего год, в семье случилось несчастье — его маму сбила машина. После трагедии отец больше не принимал участия в жизни сына. Тогда опеку над Даней взяла бабушка. Она всецело посвятила себя не только правильному воспитанию ребенка, но и развитию его таланта. Он очень благодарен ей и свое выступление на шоу посвятил единственному родному человеку.

После успешного участия в проекте у Данилы исполнилась заветная мечта. Он получил в подарок однокомнатную квартиру в Мензелинске и оборудование для звукозаписи.