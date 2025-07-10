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На главную ТИ-Спорт 10 июля 2025 18:31

Данила Моисеев перейдет в ЦСКА

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Данила Моисеев перейдет в ЦСКА
Фото: hclada.ru

Экс-нападающий «Лады» Данила Моисеев продолжит карьеру в ЦСКА. Об этом сообщает «Чемпионат».

Срок контракта Моисеева с «армейцами» составляет один сезон. В ближайшее время об этом объявят официально, сообщает источник.

Напомним, ранее стало известно, что Данила расторг контракт с тольяттинским клубом по обоюдному согласию сторон. В минувшем сезоне он отыграл 38 матчей за «Ладу», где забросил две шайбы и отдал четыре передачи.

Тольяттинцы финишировали на 10-м месте в таблице Восточной конференции КХЛ сезона 2024/25.

#хк цска #хк лада #спорт #хоккей #кхл
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