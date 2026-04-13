Данил Круговой прокомментировал состояние ЦСКА и кризисные результаты клуба

Фото: pfc-cska.com

Защитник ЦСКА Данил Круговой в беседе с «Чемпионатом» прокомментировал нынешнее состояние «армейцев» и последние результаты клуба.

«Команда чувствует себя нормально. После паузы на матчи сборных мы сыграли три матча — конечно, обязаны были побеждать "Сочи". Но очень плохо вошли в игру.

Я считаю, что слишком много говорят о внутренних делах команды. Возможно, это чуть сбивает тех, кто читает. Лично меня — нет, я доверяю нашему тренерскому штабу, верю в них. Надеюсь, в конце сезона мы добьёмся того, к чему все вместе идём», – сказал Круговой.

На данный момент ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. На выходных «армейцы» уступили «Сочи» со счетом 0:1.