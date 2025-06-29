Данил Глебов рассказал, за счет чего «Динамо» может опередить «Зенит»

Фото: fcdynamo.ru

Полузащитник московского «Динамо» Данил Глебов рассказал, за счет чего «бело-голубые» могут опередить «Зенит» в РПЛ в сезоне 2025/26.

«Динамо» может опередить «Зенит» за счет дисциплины, тактики на поле и выполнения требований главного тренера», – передает слова Глебова «Чемпионат».

Напомним, в минувшем сезоне «Динамо» финишировало пятым в таблице РПЛ с 56 очками. «Зенит» же стал вторым, набрав 66 баллов.

Глебов выступает за «Динамо» с минувшей зимы. За «бело-голубых» он отыграл 10 матчей в Премьер-лиге, где забил один мяч и отдал одну передачу.