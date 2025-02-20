Данил Глебов перешел в «Динамо»

Фото: fc-rostov.ru

Полузащитник Данил Глебов оказался в заявке московского «Динамо» на вторую часть РПЛ. Об этом сообщает пресс-служба Премьер-лиги. За «бело-голубых» он будет выступать под 15-ым номером.

Данил Глебов выступал за «Ростов» с 2019 года. В нынешнем сезоне на его счету 23 матча во всех турнирах, где он забил один мяч и отдал одну передачу.

Первую часть РПЛ команда Валерия Карпина завершила на седьмом месте в таблице. «Динамо» же финишировало на четвертой строчке первенства. Стартовым соперником во второй половине сезона для «Ростова» как раз станут «бело-голубые». Матч состоится 2 марта в 19:30 по мск.