Даниил Хлусевич объяснил, почему ушел из «Спартака» в аренду

Фото: spartak.com

Защитник Даниил Хлусевич, перешедший в зимнее трансферное окно из московского «Спартака» в грозненский «Ахмат» на правах аренды, впервые подробно рассказал о причинах своего решения. Главным мотивом для футболиста стала необходимость регулярной игровой практики.

В интервью «Матч ТВ» Хлусевич подтвердил, что у него была возможность остаться в красно-белых. «Да, у меня была возможность спокойно остаться в «Спартаке», я разговаривал с главным тренером. Но у меня главная задача — играть, и для меня это важно. У меня не тот возраст, чтобы сидеть на замене, поэтому такой был выбор», — пояснил защитник.

Отвечая на вопрос о возможном возвращении в московский клуб в будущем, футболист был сдержан в прогнозах: «Посмотрим. We will see, как говорится».

Ключевым фактором при выборе именно грозненского клуба стала фигура главного тренера Станислава Черчесова. По словам Хлусевича, у него были и другие варианты продолжения карьеры, но возможность работать под руководством Черчесова оказалась решающей.