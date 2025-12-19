news_header_top
19 декабря 2025

Даниил Моторин вернулся в «Рубин» из «КАМАЗа»

Нападающий Даниил Моторин досрочно вернулся в «Рубин» из «КАМАЗа». Казанский клуб прервал аренду футболиста, выступавшего в Набережных Челнах.

Даниил Моторин примет участие в зимних сборах «Рубина» с 15 по 26 января 2025 года.

«Благодарим Даниила за время, проведённое в нашей команде, и желаем успехов в дальнейшей карьере. Удачи, Мотор!» – говорится в заявлении пресс-службы «КАМАЗа».

Моторин провел всего 21 матч за «КАМАЗ», отметившись пятью забитыми мячами.

