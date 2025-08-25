news_header_top
Руc
25 августа 2025 11:28

Даниил Медведев вылетел из US Open

Фото: ausopen.com

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл французу Бенжамену Бонзи в матче первого круга Открытого чемпионата США (US Open). Игра прошла в пяти сетах и завершилась со счетом 6:3, 7:5, 6:7 (5:7), 0:6, 6:4.

Продолжительность встречи составила 3 часа 44 минуты. За это время Медведев оформил 21 подачи навылет, допустил 10 двойных ошибок и реализовал 6 из 19 реализованных брейк-пойнтов.

Во втором круге Бенжамен встретится с Маркосом Гироном, представляющим США и прошедшим своего соперника в первом круге.

