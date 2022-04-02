Известный российский теннисист Даниил Медведев пропустит два месяца из-за операции по удалению грыжи. Об этом вторая ракетка мира заявил на своих аккаунтах в соцсетях

«Всем привет. Последние несколько месяцев я играл с грыжей. Вместе с командой мы приняли решение сделать небольшую операцию. Восстановление может занять от 1 до 2 месяцев, и я буду делать всё возможное, чтобы вернуться на корт как можно быстрее. Всем спасибо за поддержку», — написал Медведев в своих социальных сетях.

Напомним, что Даниил Медведев потерял титул первой ракетки мира после вылета в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе (США). А также из-за потери 250-ти очков за победу в турнире в Марселе в марте 2021 года.

Россиянина в обновленном рейтинге ATP обошел сербский спортсмен Новак Джокович.