Даниил Медведев примет участие в петербургском турнире «Трофеи Северной Пальмиры»

Фото: en.rolexshanghaimasters.com

Российский теннисист Даниил Медведев сыграет на турнире «Трофеи Северной Пальмиры», который состоится с 29 по 30 ноября в Санкт-Петербурге.

Чемпион US Open 2021 года будет выступать в первом для себя турнире за команду «Сфинксов» вместе с Кареном Хачановым, Вероникой Кудерметовой и Юлией Путинцевой. За команду «Львов» сыграют Александр Бублик, Анастасия Потапова и Диана Шнайдер.

В 2025 году Даниил Медведев выиграл один титул на турнире ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан).