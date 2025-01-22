Даниил Кузнецов, ушедший из «Рубина» в «Урал», забил дебютный мяч за екатеринбуржцев

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Полузащитник «Урала» Даниил Кузнецов забил первый мяч за екатеринбургский клуб в товарищеском матче против узбекского АГМК (1:1).

«Хороший знак. Провели достаточно хороший матч по качеству. Даже под нагрузками сейчас и в зале много работаем, и бегаем много. И достаточно на хороших скоростях провели матч. Матч товарищеский можно занести в актив. В команде хорошо освоился хорошо. Со всеми общаюсь. Считаю, коллектив вообще супер. Никаких проблем вообще», – сказал Кузнецов после матча.

Напомним, Кузнецов перешел в «Урал» из «Рубина» этой зимой на правах аренды. Соглашение игрока с клубом действует до конца текущего сезона.

Отметим, что казанцы сыграют с «оранжево-черными» в плей-офф Кубка России (Путь регионов). Матч состоится 12 марта в 16:00 по мск.