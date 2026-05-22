Даниил Исаев не удивился званию самого ценного игрока финала Кубка Гагарина

Фото: Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Голкипер ярославского «Локомотива» Даниил Исаев отреагировал на получение звания самого ценного игрока (MVP) прошедшего плей-офф КХЛ. Вратарь чемпионской команды воспринял индивидуальную награду абсолютно прагматично, поставив на первое место командный успех.

«Не могу сказать, что сильно удивился, — признался голкипер. — Я просто выходил на лёд, старался ловить шайбы и делать всё возможное, чтобы помогать ребятам побеждать. Главное для нас — это командный кубок, мы шли к нему весь сезон, а личные призы — это уже приятный бонус к нашей общей работе».

26-летний Даниил Исаев оформил пять «сухарей» в плей-офф, отражая в среднем 93,2% бросков при коэффициенте надёжности 1,7. В шестом, решающем матче серии против «Ак Барса» (3:2) Исаев отразил 26 бросков из 28 возможных, обеспечив своей команде чемпионский титул.