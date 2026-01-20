Даниил Гутик обменян в «Спартак»

Фото: hcadmiral.pro

В результате обмена нападающий Даниил Гутик перешел в «Спартак» из «Адмирала». Информация об этом появилась на официальном сайте красно-белых.

Позднее сам форвард обратился к болельщикам через пресс-службу дальневосточного клуба и поблагодарил их за поддержку.

«Дорогие болельщики «Адмирала»! Сегодня официально стало известно, что я покидаю клуб. Хочу сказать главное. Спасибо вам за поддержку, которую чувствовал в каждом матче, дома и на выезде. Ваши голоса и вера помогали мне расти и бороться до финальной сирены. Вы особенные! Атмосферу, которую вы создавали, я никогда не забуду.

Честно скажу, действительно хотел обмена. Я спортсмен и ищу новый вызов. Соревнования у меня в крови! Но уезжать из Владивостока тяжело и очень непросто. Этот город, люди и арена стали частью моей жизни. Я уезжаю с благодарностью и теплом и всегда буду рад вернуться сюда. Спасибо, «моряки». До встречи на льду», – приводит слова Гутика пресс-служба «Адмирала».

В результате данной сделки дальневосточный клуб получил защитника Никиту Ефремова, форвардов Даниэля Усманова и Егора Чезганова, а также права на Максима Мусорова.

Даниил Гутик дебютировал в КХЛ за «Адмирал» в сезоне 2021/22. Всего на его счету в регулярном чемпионате и плей-офф КХЛ за дальневосточников 219 матчей и 130 (56+74) очков.