Даниил Денисов не согласен с желтой карточкой для Дуарте

фото: rubin-kazan.ru

Защитник «Спартака» Даниил Денисов прокомментировал удаление игрока обороны «красно-белых» Алексиса Дуарте в игре с «Рубином» (1:2) в рамках РПЛ.

«Шла обоюдная борьба. Что конкретно послужило желтой карточкой для Дуарте – я не понял. Какие-то жесты он показывал. За что именно дали желтую – не понял. Будем пересматривать», – цитирует Денисова «Чемпионат».

Напомним, на 75-й минуте игры Дуарте сцепился с нападающим «Рубина» Мирлиндом Даку. В итоге по желтой карточке получили оба футболиста, для которых «горчичники» стали вторыми за матч. Команды завершили встречу вдесятером.

В данный момент «Рубин» идет на восьмом месте в таблице РПЛ. В следующем матче коллектив Рашида Рахимова встретится с «Уралом» в рамках Кубка России. Игра состоится 12 марта в 16:00 по мск.