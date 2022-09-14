Даниф Шарафутдинов выступит на юбилейном концерте радио «Кунел» в Казани

Популярный татарский певец Даниф Шарафутдинов выступит в Казани на концерте, приуроченном 25-летнему юбилею радио «Кунел». Программа будет состоять из песен 80-90-х годов, рассказали организаторы на пресс-конференции в «Татар-информе». Концерт состоится 23 октября в концертном зале «УНИКС», начало в 17.00.

«Это станет большим подарком для казанского зрителя. Даниф Шарафутдинов с радостью принял наше предложение, он и сам хочет выступить перед столичным зрителем. Будут также молодые исполнители. Концерт называется „Годы нашей молодости“, прозвучат любимые песни из восьмидесятых, девяностых. Мы позвали артистов исходя из песен», — рассказала главный редактор радио «Кунел» Лилия Махмутова.

Генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков напомнил, что юбилейный концерт в Челнах прошел с аншлагом. «„Кунел“ — очень живое, теплое радио, у него есть своя аудитория, свой преданный слушатель. На концерте в Челнах все билеты были проданы. Мы решили подарить праздник и казанскому зрителю. В Казани концертов много, но часто они немного пафосные, не хватает какой-то теплоты, более душевной атмосферы. Мы считаем, что сейчас мало концертов, где звучат песни в настоящем, народном стиле исполнения», — пояснил Шамиль Садыков.

По словам руководителя «Татмедиа», люди истосковались по любимым мелодиям своей молодости — песням, ставшими популярными в 1970, 1980, 90-х годах.

«Для радио „Кунел“ это большой проект. Считаю, что по формату, содержанию это будет феноменальным концертом. Надеемся, что он найдет свою аудиторию, потому что каждый с удовольствием вспоминает годы молодости», — сказал Шамиль Садыков.

В Челнах концерты от радио «Кунел» уже стали традиционными. К 25-летию радио концерты будут проходить также и в районах, других городах Татарстана, рассказала Лилия Махмутова.

«Приехать в Казань было нашей большой мечтой. Конечно, волнуемся, думаем, как же нас примет казанский зритель. Но „Кунел“ знают и слушают и в Казани», — отметила она.

Народная артистка Татарстана Зайнаб Фархутдинова поддержала идею проекта. «Несмотря на то, что концертов много, я уверена, что этот концерт понравится казанскому зрителю. Действительно, люди с удовольствием послушают любимые песни. Мы подарим зрителю свои песни „Ак майларда — ак вәгъдәләр“, „Яран гөл“, „Сөю җыры“», — анонсировала певица.

На концерте можно будет услышать хиты в исполнении Зайнаб Фархутдиновой, Зуфара Билялова, Эльвиры Хайруллиной, Рустама Закирова, Гульдании Хайруллиной, Сагита Гибашева, Асафа Валиева, Асылъяр, Расима Низамова, Зухры Шарифуллиной, Айрата Гумерова, Ильназа Минвалиева, Зульфиры и Алмаза Мирзаяновых, Рамиля Миндияра, Зуфара Хайрутдинова, театра эстрады «Мунча ташы», Руслана Кирамутдинова, Альфины Агзамовой, Данифа Шарафутдинова.