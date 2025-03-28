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На главную ТИ-Спорт 28 марта 2025 14:52

Дани Алвес оправдан по делу об изнасиловании. Он отсидел год в тюрьме

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Экс-защитник «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвес оправдан по делу об изнасиловании. Уголовная палата Верховного суда Испании отменила первый приговор в 4,5 года колонии по причине отсутствия серьезных доказательств вины, кроме показаний самой обвинительницы. Об этом сообщает издание RMC Sport.

Напомним, ранее бразилец был приговорен к тюремному заключению сроком на 4,5 года за совершённое изнасилование. После года в тюрьме суд Барселоны выпустил Алвеса под залог в € 1 млн до момента рассмотрения апелляции на приговор.

Ранее мексиканский клуб «Пумас» подал иск в Спортивный арбитражный суд на бывшего футболиста, потребовав от него € 6 млн в качестве компенсации из-за судебного разбирательства дела об изнасиловании.

Теперь отдельные источники сообщают, что Алвес получит компенсацию за незаслуженно отсиженный срок в тюрьме.

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