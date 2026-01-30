Данани и Волков вошли в сборную первого круга Суперлиги
В Суперлиге определились лучшие игроки чемпионата по итогам первого круга. Своих фаворитов выбирали эксперты, болельщики, а решающее слово осталось за главными тренерами Суперлиги.
Среди представителей «Зенита-Казань» оказались два игрока – Дмитрий Волков и Сантьяго Данани. Итоговый список волейболистов выглядит следующим образом:
Связующий: Симеон Николов, «Локомотив»
Диагональный: Владислав Бабкевич, «Зенит»
Блокирующий: Дмитрий Лызик, «Локомотив»
Блокирующий: Иван Яковлев, «Белогорье»
Доигровщик: Дмитрий Волков, «Зенит-Казань»
Доигровщик: Павел Тетюхин, «Белогорье»
Либеро: Сантьяго Данани, «Зенит-Казань».