«Дань высочайшего уважения и памяти Героям»: Нагуманов встретился с семьями бойцов СВО

Глава Альметьевского района РТ Тимур Нагуманов в преддверии Дня героев Отечества встретился с семьями погибших бойцов, чтобы еще раз выразить глубокую благодарность за достойных сыновей и мужей, отдавших жизнь нашему Отечеству. Вместе с тем он вручил семьям памятные подарки и поздравил с важным для всех праздником.

«Сегодня в нашей стране отмечается памятная дата — День героев Отечества. Этот праздник — дань высочайшего уважения и памяти Героям, вставшим на защиту Родины», — сказал он.

Также в центре психологической поддержки «Нур» прошло торжественное посвящение школьников в ряды «Юнармии», приуроченное ко Дню героев Отечества.

Ученики школ № 4 и № 6 дали клятву юнармейцев, перелистнули свою детскую страницу жизни и стали частью большой патриотической команды.

«Действительно, сейчас, как никогда раньше, очень важно проявлять уважение к героическому прошлому страны, к происходящим событиям и воспитывать чувство любви к своей Родине у подрастающего поколения», — отметил глава района.

Кроме того, в мероприятии приняли участие бойцы, прибывшие в краткосрочные отпуска из зоны спецоперации.

«И этот момент порадовал больше всего. Настоящие герои нашего времени вне зависимости от наличия и количества наград! Еще раз поздравляю с праздником и желаю всем крепкого здоровья, сил, мужества и благополучия! Ждем скорейшего возвращения домой живыми и здоровыми!» — отметил Тимур Нагуманов.

Во время разговора с военнослужащими Тимур Нагуманов подчеркнул, что участники спецоперации — настоящие мужчины, герои.

«Неважно, есть ли боевые награды или их нет, все участники СВО — вы для нас уже герои», — обратился глава к бойцам.

Президент РФ Владимир Путин во время обращения в честь Дня героев Отечества отметил, что героизм поистине великих граждан Отечества, их доблесть и мужество отражают волю и характер народа.

«Этот характер во все времена и эпохи помогал и помогает выстоять в самых трудных испытаниях, укрепить независимость нашего государства, с честью противостоять любому, кто пытался посягнуть на нашу землю», — убежден российский лидер.