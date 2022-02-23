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Официальная хроника
23 февраля 2022  09:00
Алексей Угаров

«Дань уважения тем, кто стоит на страже»: Мишустин поздравил Минниханова с 23 Февраля

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Премьер-министр России Михаил Мишустин направил телеграмму Президенту Татарстана Рустаму Минниханову, поздравив его с Днем защитника Отечества.

«Этот праздник дорог всем, кто любит Родину, чувствует ответственность за ее судьбу. 23 февраля мы отдаем дань уважения тем, кто стоит на страже безопасности страны. Противостоит любым угрозам, охраняет покой, мирную жизнь миллионов наших граждан. Трудится на благо развития и процветания России. Желаю вам дальнейших успехов, здоровья и благополучия», — отметил в своей телеграмме Председатель Правительства РФ.

#Рустам Минниханов #Михаил Мишустин #День защитника Отечества
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