Стартовала приемная кампания в Институте филологии и массовой коммуникации КФУ

Сегодня, 20 июня, началась приемная кампания во всех вузах России, в том числе в Институте филологии и массовой коммуникации КФУ. О деталях приема этого года рассказал директор института Радиф Замалетдинов на пресс-конференции «Татар-информа».

В этом году ИФиМК открывает 567 бюджетных мест (на 69 мест больше, чем в прошлом году), из них: 240 — магистратура, 327 — бакалавриат. На контрактной основе вуз готовился принять 772 студента. Всего — 1339 первокурсников.

Количество программ обучения на первой ступени высшего образования уменьшилось — в этом году на бакалавриате открыли 24 программы вместо 30. Для магистратуры по-прежнему доступно 18 программ.

В настоящее время в ИФиМК обучается более 5 тысяч студентов, треть из которых — иностранцы. Принять планирует 260 иностранцев. Для сравнения, в прошлом году на первый курс приняли 446 студентов из за рубежа. Такое решение может быть связано с неудобством в общежитиях.

«На сегодняшний день главный источник кадров для «Татмедиа» — это Институт филологии, направление филологии и журналистики», — отметил гендиректор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков.

Садыков также заявил, что почти вся редакция журнала «Ялкын», половина редакции «Идель» и частично редакция «Интертата» — это выпускники ИФиМК. В подготовке будущих журналистов участвуют ведущие сотрудники «Татмедиа», главные редакторы дочерних редакций.

Прием документов продлится: до 15 июля для абитуриентов, поступающих по результатам вступительных испытаний; до 25 июля для поступающих по результатам ЕГЭ; прием документов на обучение на платной основе продлится до 11 августа.