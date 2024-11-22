Дан старт новому культурному проекту «Татнефти» и Союза писателей РТ

Новый культурный проект «Әдәби атнакич» («Литературный четверг») взял старт 21 ноября на площадке «БиблиоНефть» ДК «Нефтьче» в Альметьевске. Организаторы — БФ «Татнефть» и Союз писателей Татарстана. Первыми гостями цикла литературных встреч стали лауреат премии им. М. Джалиля Рузаль Мухаметшин и победительница поэтических конкурсов Дания Нагим.

Директор БФ «Татнефть» Эльмира Газизова, открывая встречу, отметила: что бы ни делали нефтяники — строили дома и дороги, благоустраивали общественные пространства, ремонтировали школы, издавали книги — в первую очередь все это делается в целях создания новых возможностей для развития молодежи.

«Мы в «Татнефти» считаем, что это инвестиции в будущее, потому что наше будущее — это вы, молодежь. Уже совсем скоро вы придёте работать на предприятия, социальные учреждения вместо своих родителей и в ваших руках будет устойчивое развитие «Татнефти», республики, страны в целом. И конечно же, литература, культура остаются приоритетными направлениями, которым мы всегда уделяли особое внимание. А смену нашим уважаемым писателям и поэтам нужно готовить уже сегодня. Поэтому пишите, творите, стремитесь к новым высотам, а мы будем помогать», — сказала Эльмира Газизова.

Во встрече приняли участие также студенты ВШН, учащиеся лицея № 1 им. Р. Фахреддина, лицея-интерната, артисты татарского драмтеатра и члены Союза писателей РТ и литературно-творческих объединений. Модератор встречи, недавно назначенный ответственный секретарь Альметьевского отделения Союза писателей РТ Равиль Сабыр, представил казанских гостей.

Рузаль Мухаметшин — член Союза писателей РТ, стипендиат и обладатель поощрительной премии «Татнефти» им. С. Сулеймановой, лауреат республиканской премии им. М. Джалиля, заведующий сектором развития языков народов РТ аппарата Кабинета министров РТ.

Дания Нагим — член Союза писателей РТ, победительница конкурсов «Иделем акчарлагы» (2011), «Шигъри Сабантуй» (2013), «Сәләт»кә нур булган йолдызлар» (2014) и др. Автор книг «Галәм агачының яфрагы мин» (2015) и «Бөртекләп җыелган гомер» (2018). Трудится в коллективе радио «Татарстан».

Казанские гости рассказали о том, как они начали писать стихи, что их на это сподвигло, какие темы их интересуют сегодня. И конечно же прочитали свои стихи. Также на встрече выступила актриса Альметьевского татарского драмтеатра Резеда Хаертдинова. Она автор комедии «Киңәш кирәк» и сборника стихов «Хәят».

Затем Р. Мухаметшин и Д. Нагим ответили на многочисленные вопросы. Откуда вы черпаете вдохновение? Как члены вашей семьи относятся к вашему творчеству? Почему вы перешли от поэзии к драматургии, а потом к прозе? и мн. др.

В конце вечера руководитель программы «Рухият» БФ «Татнефть» Флюра Шайхутдинова отметила, что первый блин не получился, к счастью, комом, поблагодарила всех организаторов и участников встречи и высказала уверенность, что цикл литературных встреч «Әдәби атнакич» продолжится и в следующем году, станет одним из действенных методов активизации литературного процесса в нефтяном регионе.

Молодежь еще долго не отпускала казанских гостей даже после окончания мероприятия. Ребята не только сфотографировались с ними, но и показывали видео, как они читают стихи, обменивались телефонами, договаривались в будущем обращаться по творческим вопросам.

Очередная встреча с писателями в «БиблиоНефти» запланирована на 19 декабря.

фото: организаторы проекта