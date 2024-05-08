«Дань памяти и уважения»: молодежь Татарстана выстроила живой коридор для ветеранов

В казанском Театре оперы и балета имени Мусы Джалиля сегодня состоится концерт, посвященный предстоящему празднованию Дня Победы. На него приехали ветераны из всех районов республики. Для них перед входом более 500 молодых людей из разных общественных организаций выстроили живой коридор и поприветствовали героев аплодисментами и благодарностями.

«Это традиционная акция, объединяющая нашу молодежь. Более 500 человек здесь собрались и приветствуют ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов тыла, детей войны, которые собираются на традиционное праздничное мероприятие. Здесь современная молодежь может встретиться и пообщаться с нашими героями», — заявил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

Молодые люди выстроились в две колонны по краям от входа в театр. С одной стороны они держали ленту в цветах флага России, а с другой — ленту в цветах флага Татарстана. Посередине группа ребят держала надпись «Хэтерлибез — помним». При прибытии каждого автобуса с ветеранами все кричали «Ура!» и поздравляли с праздником.

«Такие мероприятия сплачивают коллективы и позволяют хранить память о великой победе над фашизмом. Сегодня мы чествуем именно тех людей, кто внес в это свой вклад. Я уже много лет участвую в акции, каждый раз трепет на душе и мурашки по коже. Мы встречаем людей, которые пережили огромные невзгоды, испытания, но при этом они приезжают сюда, делятся своими историями, радуются молодым людям. Быть здесь — это большая гордость», — поделился эмоциями руководитель АНО «Татарстан — территория возможностей» Камолиддин Бобохонов.

У многих молодых людей есть и личные истории, связанные с их родственниками, участвовавшими в Великой Отечественной войне.

«Мой прадед в возрасте 19 лет был призван на Сталинградский фронт, где получил ранение в плечо, после госпиталя попал на Курскую дугу, где также был ранен. У него на всю жизнь в голове остался осколок. Мы очень его любим. Он ушел из жизни в 2004 году, мы каждый год ездим на его могилу в Елабугу. Прадедушка очень ждал моего появления, помогал выбирать мне имя, нянчился со мной. Он мне подарил белое платье, которое я храню до сих пор», — рассказала студентка Казанского федерального университета Рената Валеева.

На праздничное мероприятие прибыли и руководители республики. Среди них были Раис Татарстана Рустам Минниханов, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, Премьер-министр РТ Алексей Песошин и многие другие.