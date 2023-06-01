Дамиру Ишкинееву предложено возглавить Нурлатский район Татарстана

Фото: «Нурлат-информ»

Отставку главы Нурлатского района Алмаза Ахметшина рассмотрят сегодня депутаты на внеочередной сессии Нурлатского района, одновременно будет рассмотрена кандидатура нового руководителя района. Им с высокой долей вероятности станет 56-летний Дамир Ишкинеев, который сейчас занимает должность исполнительного директора малой нефтяной компании «МАКойл».

Как стало известно «Татар-информу», кандидатуру нового руководителя района на сессии представит Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. По традиции кандидатуру Дамира Ишкинеева предложат на должность в руководство исполнительного комитета района, после чего он получит возможность избраться на должность главы. Стоит отметить, что Ишкинеев уже является членом райсовета Нурлатского района, поэтому ему не нужно будет проходить так называемый «муниципальный фильтр».

Про нового руководителя известно, что он коренной нурлатец. В прошлом работал начальником Нурлатского управления технологического транспорта, затем занимал ряд ведущих должностей в НГДУ «Нурлатнефть». С 2010 года Ишкинеев является исполнительным директором «МАКойл». Данная компания занимается разведкой и добычей нефти на участках в Татарстане и в Иркутской области.

Сегодня же на сессии Нурлатского района свои полномочия главы должен сложить Алмаз Ахметшин, который займет должность вице-губернатора Смоленской области. Решение уже согласовано на заседании Смоленской областной Думы. В должности вице-губернатора Ахметшин будет курировать строительство и ЖКХ, энергетику и тарифную политику.