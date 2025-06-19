Дамира Фаттахова утвердили руководителем исполкома Бугульминского района Татарстана

Фото: пресс-служба Бугульминского района РТ

На 46-й очередной сессии Совета Бугульминского района Татарстана Дамира Фаттахова официально утвердили на должность руководителя исполнительного комитета муниципалитета. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе района.

За его кандидатуру проголосовали 35 депутатов, присутствовавших на заседании. До этого назначения Фаттахов месяц исполнял обязанности руководителя исполкома.

Перед голосованием прошел конкурсный отбор, в финал которого вышли два претендента: Дамир Фаттахов и исполняющий обязанности директора Департамента ЖКХ Ильдар Бадыков.

В сессии приняли участие заместитель Председателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов, заместитель начальника Управления Раиса РТ по работе с территориями Ильдар Ибрагимов, а также депутаты Госсовета РТ Рифнур Сулейманов и Ирек Ханипов. Все они выразили поддержку Дамиру Фаттахову.

В своем выступлении новый руководитель исполкома обозначил приоритеты работы и поделился планами.

«Сюда я приехал честно и ответственно трудиться, а единственная моя цель состоит в том, чтобы сделать жизнь бугульминцев лучше и вывести ее на качественно новый уровень. В ближайшие месяцы нам вместе с жителями нужно актуализировать стратегию развития района и разработать план приоритетных проектов на ближайшие пять лет. Делать это будем вместе с жителями – в формате общественных обсуждений, соучаствующего проектирования, стратегических сессий. После этого нам, как исполнительному комитету, нужно превратить эти планы в конкретные дорожные карты, обеспечить их ресурсами и двигаться к их исполнению», – отметил Фаттахов.

Заместитель Председателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов в свою очередь подчеркнул изменения Бугульмы за последние два десятилетия.

«Сейчас важно нарастить ускорение, воспользоваться всем тем, что было сделано, и правильно распорядиться теми возможностями, которые будут впереди. Тот душевный подъем, стремление бугульминцев сделать свой город краше – это дорогого стоит. Важно эту веру в людях поддерживать», – заключил он.

Фотографии предоставлены пресс-службой Бугульминского района РТ.