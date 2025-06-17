Дамир Жафяров близок к переходу в «Нефтехимик»

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Нападающий Дамир Жафяров близок к подписанию контракта с «Нефтехимиком». Об этом сообщает Metaratings.ru.

Контракт с форвардом будет действовать один год. По нему Жафяров будет зарабатывать 20 миллионов евро за сезон, сообщает источник.

Напомним, в минувшем сезоне Дамир выступал за «Барыс». В 27-ми играх он забросил одну шайбу и отдал четыре передачи. Также в его карьере значатся такие клубы, как «Металлург», ЦСКА, «Сибирь», «Адмирал», «Торпедо», СКА «Ак Барс» и «Авангард».

«Нефтехимик» финишировал на девятом месте в таблице Восточной конференции в сезоне 2024/25. Таким образом нижнекамцы не сумели выйти в плей-офф КХЛ.