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На главную ТИ-Спорт 17 июня 2025 15:13

Дамир Жафяров близок к переходу в «Нефтехимик»

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Дамир Жафяров близок к переходу в «Нефтехимик»
Фото: ru.hcbarys.kz

Нападающий Дамир Жафяров близок к подписанию контракта с «Нефтехимиком». Об этом сообщает Metaratings.ru.

Контракт с форвардом будет действовать один год. По нему Жафяров будет зарабатывать 20 миллионов евро за сезон, сообщает источник.

Напомним, в минувшем сезоне Дамир выступал за «Барыс». В 27-ми играх он забросил одну шайбу и отдал четыре передачи. Также в его карьере значатся такие клубы, как «Металлург», ЦСКА, «Сибирь», «Адмирал», «Торпедо», СКА «Ак Барс» и «Авангард».

«Нефтехимик» финишировал на девятом месте в таблице Восточной конференции в сезоне 2024/25. Таким образом нижнекамцы не сумели выйти в плей-офф КХЛ.

#ХК Нефтехимик #спорт #кхл #хоккей
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