Дамир Юсупов о чуде на кукурузном поле: «Я не супергерой. Но приятно, что мной гордятся»

Спецпоказ фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы», посвященного подвигу пилота Дамира Юсупова, прошел в Казани

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Ни родственников не вспоминал, ни жизнь картинками не мелькала»

Участники кинопоказа встретили Дамира Юсупова аплодисментами. Летчику дарили цветы и игрушки в благодарность за спасенных им 226 пассажиров, среди которых были дети. «Мой друг Элвин Грей сегодня тоже здесь. Привет!» — обратился Юсупов к исполнителю. Среди гостей в зрительном зале также были вице-премьер республики, председатель Национального совета «Милли Шура» Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев и председатель Всемирного форума татарской молодежи Ленария Муслюмова.

В широкий прокат фильм должен выйти в четверг, 16 марта. Перед премьерой Дамир Юсупов рассказал зрителям, какие вопросы ему чаще всего задают после тех событий на кукурузном поле: «Какие были чувства в момент развития событий?», «Кого-то вспоминали?», «Молились, может быть?»

Дамир Юсупов: «Даже не верилось, что это происходит. Была мысль вернуться в аэропорт, однако когда поняли, что падение неизбежно, стало неприятно» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Все произошло быстро. Может быть, был кратковременный испуг, — ответил летчик. — Но честно: ни родственников не вспоминал, ни жизнь картинками не мелькала. И страха не было. Мы были заняты анализом большого потока информации. Все было контролируемо, самолет управлялся. Мы видели, что садимся в поле. Ситуация была не из лучших, конечно. Даже не верилось, что это происходит. Была мысль вернуться в аэропорт, однако когда поняли, что падение неизбежно, стало неприятно. Чувства были смешанные».

После аварийной посадки Дамир Юсупов не летал чуть более месяца, это было связано с отпуском по реабилитации. Летчику предстояло пройти медкомиссию, психолога, плановый тренажер. К тому же это событие быстро обрело медийную популярность, пилотов приглашали на передачи, а подвиг членов экипажа окрестили «чудом в кукурузном поле».

«Со стороны все аплодировали и радовались, но на самом деле для экипажа и пассажиров это был негативный опыт, — поделился Дамир Юсупов. — Поэтому хотелось выполнить свой обычный благополучный рейс, чтобы закрыть этот негатив».

По его словам, после месяца «простоя» было волнение по поводу возвращения к полетам, однако как только он вошел в кабину воздушного судна, перерыва будто и не было.

«Мой друг Элвин Грей сегодня тоже здесь. Привет!» — обратился Юсупов к исполнителю Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Также Дамир Юсупов рассказал, как семья отреагировала на известие о катастрофе. Во время той посадки два его телефона (личный и служебный) разлетелись по кабине. Тогда он попросил второго пилота — 23-летнего Георгия Мурзина включить свой мобильный.

«Хорошо, что я помнил наизусть номер супруги. Позвонил, сразу успокоил. Хорошо, что она узнала об этом от меня. Родителям и братьям уже позвонили до меня. Повезло, что все узнали уже после посадки самолета. Если бы это было длящееся событие, например мы бы долго кружили в небе, они бы очень волновались. Мама до сих пор переживает. Несмотря на то что у нас династия летчиков, мой отец тоже летал, а она все равно волнуется», — поделился со зрителями пилот.

Летчику дарили цветы и игрушки в благодарность за спасенных им 226 пассажиров, среди которых были дети Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Полностью воспроизвести картину сложно»

В интервью «Татар-информу» Дамир Юсупов рассказал о нюансах съемок фильма, переоценке ценностей и детской мечте.

— Вы уже видели фильм? Все ли сделали так, как вы говорили?

— Фильм я видел и в черновом варианте, и на выходе. В целом я доволен, но полностью воспроизвести картину сложно. Во-первых, это связано с техническими проблемами. Все-таки самолет и аэропорт — это не автомобиль и не квартира, которые легко найти для съемок. Аэропорт — это режимный объект. Найти самолет для съемок тоже непростая задача. Поэтому небольшие технические несоответствия по съемкам были. Однако простой зритель этого не заметит. Возможно, это увидит только специалист, который работает в авиации.

«Фильм я видел и в черновом варианте, и на выходе. В целом я доволен, но полностью воспроизвести картину сложно» Фото: из личного архива Дамира Юсупова

Что касается действий в кабине пилотов, практически все совпадает. Еще есть вымышленные моменты относительно длительности полета. Весь полет длился 93 секунды, то есть чуть более полутора минут. А фильм растянут — для того, чтобы показать переживания пассажиров, вызвать эмоции зрителей. Например, после посадки самолета (когда он сел на кукурузу) он проехал 33 метра за 8 секунд. А в фильме это длится 45 секунд.

Когда я спросил у режиссера, почему так долго, он сказал, что так нужно, чтобы держать зрителя в напряжении. Все сделано для зрителя, для переживаний (смеется).

«Хотелось бы, чтобы эта история была воспринята не только на примере моей судьбы, но и на примере каждого человека»

— А ваши родители, супруга смотрели фильм?

— С супругой Натальей мы ходили на премьерный показ в Екатеринбурге, 7 марта. Ей очень понравился фильм. На самом деле, он очень жизненный. Зрители переживают за ситуацию, пассажиров, тернистый путь героя, который с детства мечтал быть пилотом, но у него не получалось. Есть моменты, где слеза подступает.

Жене фильм понравился. Родители живут в Самарской области, в Сызрани. В Самаре был предпоказ, а в Сызрани — нет. Когда фильм выйдет в широкий прокат, они должны сходить. Пусть все зрители сходят, оценят.

«Себя в грудь никогда не бил, что я супергерой, я просто выполнял свою работу» Фото: из личного архива Дамира Юсупова, с исполнителем главной роли Егором Бероевым и режиссером фильма Сариком Андреасяном

Хотелось бы, чтобы эта история была воспринята не только на примере моей судьбы, но и на примере каждого человека. Ведь у каждого человека должна быть мечта.

Здесь также имеет место переоценка ценностей. Люди, попав в сложную ситуацию, всю бытовую шелуху отбросили на задний план. Перед лицом смерти они начали думать о главном, вспоминать, что не успели сделать: с мамой помириться, например. Нужно ценить, что мы имеем, — именно здесь и сейчас. Завтра может не настать.

— Какую реакцию ждете от татарского зрителя?

— Мне очень приятно, что жители Татарстана очень тепло встречают меня. Я думаю, фильм им понравится. Наверное, у них даже появится чувство гордости. Себя в грудь никогда не бил, что я супергерой, я просто выполнял свою работу, и в то же время мне приятно, что мной гордятся, что я принес пользу татарам и Татарстану.

Накануне спецпоказа с Дамиром Юсуповым встретился Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов Фото: t.me/rustamminnikhanov

«Узнали? Герой. Гордимся!»

Накануне спецпоказа с Дамиром Юсуповым встретился Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов. Руководитель республики выложил в своем телеграм-канале совместную фотографию. «Узнали? Герой. Горурланабыз! („Гордимся!“ — в переводе с татарского)», — подписал он снимок.

Во время беседы с Дамиром Юсуповым Рустам Минниханов высоко оценил отвагу и слаженные действия пилотов, которые позволили спасти жизни пассажиров. Встреча прошла в Доме Правительства Татарстана, в ней также принял участие вице-премьер РТ — председатель Национального совета «Милли Шура» Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев.

В августе 2019 года командир экипажа лайнера Airbus A321 «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов посадил самолет с отказавшими двигателями на кукурузное поле под Москвой. Борт потерял тягу, столкнувшись со стаей чаек, которые вывели из строя сразу две турбины. Президент РФ Владимир Путин своим указом присвоил летчику звание Героя России.