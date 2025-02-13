Дамир Шарипзянов: «В «Авангарде» весь этот сезон – трудности. Временами было непросто»

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов в этом сезоне идет вторым среди защитников КХЛ в гонке бомбардиров. Во время Матча Звезд в Новосибирске он дал интервью интервью «ТИ-Спорту». В нем защитник рассказал, что поменял в команде новый главный тренер Ги Буше и в каком состоянии подходят омичи за 1,5 месяца до конца регулярного чемпионата.





Фото: hawk.ru

«Заслужил ли Омск проведения Матча Звезд КХЛ? Посмотрим, какое решение примет лига»

Дамир, ваш приезд в Новосибирск на недавний Матч Звезд КХЛ вышел очень спонтанным. Практически в последний момент получили приглашение. Было ли время хоть как-то подготовиться к мероприятию?

Если честно, даже не ожидал приглашения в этом году. Действительно, поездка в Новосибирск на Матч Звезд оказалась спонтанной. Времени было мало, поэтому ничего оригинального не успел подготовить.

На прошлом Матче Звезд в Санкт-Петербурге ваш образ «Железного человека» был очень хорош…

Да, в прошлом году удалось подойти к Матчу Звезд творчески. Подумать над тем, как буду удивлять болельщиков. Хотелось оставить приятное впечатление, а «Железный человек» – один из моих любимых супергероев.

Как считаете, Омск заслужил проведение Матча Звезд КХЛ?

Знаю, что ведутся уже разговоры, где проводить следующий Матч звезд КХЛ, в приоритете новые стадионы. Слышал про Нижний Новгород, Екатеринбург. В Омске арена открыта уже несколько лет. Ее, наверное, и новой не назовешь. В городе очень любят хоккей, жители, конечно, заслужили спортивного праздника у себя. Посмотрим, какое решение примет лига.

«Для меня личная статистика, персональные какие-то успехи никогда не стояли выше командных»

Впечатляющий ход набрал «Авангард» под руководством нового главного тренера Ги Буше. За 1,5 месяца до конца регулярного чемпионата как оцените состояние команды?

Поправили свое положение в турнирной таблице, стремимся подняться повыше до конца регулярного чемпионата. Все-таки осенью наши дела никуда не годились. Состояние команды и в эмоциональном, и физическом плане неплохое. Играем в хороший хоккей, болельщики вроде довольны. Усиленно готовимся сейчас к плей-офф. Ждем, конечно, возвращения в строй всех травмированных игроков.

В прошлом сезоне по очкам в регулярном чемпионате вас обошел защитник СКА Александр Никишин. В этом году вы снова второй, выше лишь Тревор Мерфи из «Сибири». Наверное, уже хочется стать, наконец, лучшим бомбардиром регулярки среди защитников в этом сезоне?

Весь прошлый сезон я за Сашкой Никишиным гнался, в итоге все равно не догнал. В этом году Тревор от меня слишком далеко оторвался. Сколько у нас очков разница?

Десять.

Многовато, конечно, но буду стараться. Хотя признаюсь честно, для меня личная статистика, персональные какие-то успехи никогда не стояли выше командных.

«У нас весь этот сезон – сезон трудностей»

По ходу этого сезона у «Авангарда», как минимум, несколько раз менялся основной состав. Много игроков приходило и уходило. В этом ключе сложно было поддерживать здоровый микроклимат в раздевалке? Были какие-то трудности?

Да у нас весь этот сезон – сезон трудностей. Конечно, временами было непросто. Но хочется сказать спасибо всем ребятам, все профессионально подходили к делу, старались помогать друг другу, поддерживать. Поэтому микроклимат в раздевалке был нормальный, все старались выкладываться по максимуму ради результата.

Что существенного поменял Ги Буше в игре «Авангарда»?

Вы знаете, сложно ответить на этот вопрос какими-то короткими тезисами. Много чего поменялось. Новый тренерский подход, философия хоккея, добавились новые элементы в тренировочном процессе. Разумеется, играть стали по-другому. Мы рады в команде, что к нам пришел результат. Надеюсь, в таком же уверенном темпе проведем и самую важную часть сезона – плей-офф.

Фото на анонсе: hawk.ru