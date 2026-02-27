Дамир Шарипзянов рассказал о трудностях капитанства в «Авангарде»

Фото: hawk.ru

Защитник и капитан омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов откровенно рассказал о том, с какими вызовами он столкнулся, получив нашивку лидера. По его словам, поначалу это бремя давалось ему непросто. Хоккеист признался, что ему потребовалось время, чтобы понять, как правильно выстраивать отношения с партнерами и найти ту самую золотую середину в поведении.

«Честно говоря, поначалу с нашивкой было тяжеловато. Не сразу понял, как нужно действовать, как правильно себя поставить. Задачей было найти подход к каждому игроку», — поделился Шарипзянов.

Сейчас, как отметил защитник, в команде царит атмосфера взаимопонимания, и ему удалось выстроить нужный баланс в общении с коллективом.

Говоря о взаимодействии с менеджментом клуба, капитан «Авангарда» подчеркнул, что не имеет прямого «выхода» на руководство, но всегда может обсудить организационные вопросы. Это касается логистики, расписания и других бытовых моментов, что входит в его обязанности. При этом Шарипзянов обозначил четкую границу: он никогда не вмешивается в вопросы формирования состава.

«Это дорога в никуда, не моя епархия. Ясное дело, если спросят мое мнение, я его выскажу, но сам идти и чего-то просить я точно не буду», — цитирует хоккеиста «Российская газета».

Напомним, в нынешнем сезоне Дамир Шарипзянов установил и побил собственный рекорд по набранным очкам среди защитников в КХЛ.