news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 9 декабря 2025 13:00

Дамир Шарипзянов не сыграет на Кубке Первого канала

Читайте нас в
Телеграм
Дамир Шарипзянов не сыграет на Кубке Первого канала
Фото: hawk.ru

Нижнекамский воспитанник, защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов не сыграет на Кубке Первого канала из-за травмы. Турнир пройдет в предстоящие выходные, с 11 по 14 декабря, в Новосибирске на «Сибирь-Арене».

По ожиданиям, защитник восстановится к следующему вторнику, когда «Авангард» сыграет с «Сибирью» в Новосибирске.

Напомним, Шарипзянов является лидером по результативности среди защитников Континентальной хоккейной лиги, набрав 32 очка в 32 проведенных матчах.

#дамир шарипзянов #кубок первого канала
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Путин: принятых мер недостаточно, рождаемость продолжает снижаться

Путин: принятых мер недостаточно, рождаемость продолжает снижаться

8 декабря 2025
Татарстан вошел в топ-20 регионов России по доступности покупки новых авто

Татарстан вошел в топ-20 регионов России по доступности покупки новых авто

8 декабря 2025