Фото: hawk.ru

Нижнекамский воспитанник, защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов не сыграет на Кубке Первого канала из-за травмы. Турнир пройдет в предстоящие выходные, с 11 по 14 декабря, в Новосибирске на «Сибирь-Арене».

По ожиданиям, защитник восстановится к следующему вторнику, когда «Авангард» сыграет с «Сибирью» в Новосибирске.

Напомним, Шарипзянов является лидером по результативности среди защитников Континентальной хоккейной лиги, набрав 32 очка в 32 проведенных матчах.