Дамир Шарипзянов: «Когде дед увидел пушку у Вечного огня, заплакал и вспоминал службу»

Фото: из личного архива семьи Шарипзяновых

Дамир Шарипзянов, хоккеист сборной России, а также защитник и капитан омского «Авангарда», в составе которого стал обладателем Кубка Гагарина 2021 года, рассказал «Татар-информу» о своем героическом деде, Шарипзянове Салихзяне Шарипзяновиче, который прошел всю войну и встретил победу под Берлином.

«Мой дед работал в колхозе трактористом, а в 20 лет ушел на фронт. Мобилизовался 2 сентября 1941 года рядовым. Сначала в моторазведке, а потом артиллеристом 917 артиллерийского полка 48 стрелковой дивизии, 13 Армии, первого Украинского фронта. Победу встретил в Германии, под Берлином. Вернулся он в родную деревню в мае 1946-го», – рассказал спортсмен.

Фото: из личного архива семьи Шарипзяновых

Шарипзянов поделился историей из послевоенной жизни деда, рассказанной ему отцом. «Отец мне рассказывал, что когда привез деда к Вечному огню в Нижнекамске, он заметил пушку почти такой же модели, какая была у него на фронте. В этот момент у него выступили слезы, он подошел к ней, обнял, а потом еще долго сидел рядом и вспоминал свою службу. Еще мне рассказывали, что дед на войне пересекался с Мусой Джалилем», – добавил он.

Салихзян Шарипзянов награжден медалями «За взятие Берлина», за победу над Германией, благодарственным письмом от Иосифа Сталина, юбилейными медалями и орденом Великой Отечественной войны I степени.