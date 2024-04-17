Дамир Шарипзянов: «Было непривычно не играть против «Ак Барса» и «Магнитки»

Дамир Шарипзянов в прошедшем регулярном чемпионате стал вторым бомбардиром среди всех защитников КХЛ

Фото: hawk.ru

«Локомотив» показал себя очень сильным коллективом, они заслужили прохода дальше»

Дамир, сезон для «Авангарда» получился неоднозначным с точки зрения результата в плей-офф. Как вы сами оцените его для себя?

Да, действительно сезон получился неоднозначным. Нормально провели регулярку, в последней игре против «Металлурга» был шанс у нас выбраться на первое место «Востока», но немного не получилось. В плей-офф, конечно, могли сделать больше. На нас мало кто ставил в серии с «Локомотивом». Все понимали, что противостоим хорошей, сильной команде. В четвертьфинале мы им дали серьезный бой в семи матчах. К сожалению, для прохода в полуфинал не хватило всего одной победы.

В душе, наверное, до сих пор осталась досада от седьмого матча? Чего, на ваш взгляд, не хватило именно в этой игре?

Много размышлял на этот счет. На самом деле, много факторов не позволили нам победить в седьмом матче. Были невынужденные ошибки в обороне, ну и банально – ни одного гола не забили в этой игре. Хотя моментов было достаточно в матче, жутко не везло в реализации. И в большинстве мы давили, и в формате пять на пять хорошо выглядели в атаке. Просто не получалось прошить вратаря «Локомотива». Он у них молодец, здорово выглядел на протяжении всей серии. В целом «Локомотив» показал себя очень сильным коллективом, они заслужили прохода дальше. Но и мы тоже были достойны выйти в полуфинал. В раздевалке сказал ребятам, что мы провели хорошую серию, не хватило чуть-чуть в седьмой игре.

Отметили игру голкипера «Локомотива» Даниила Исаева. Кажется, этот плей-офф доходчиво доказал всем, насколько результаты команд зависят от уверенной игры вратарей. Взять того же Набокова из «Магнитки» или Фукале из «Трактора».

Я думаю, это можно привязать в принципе к любому плей-офф, не только к нынешнему. Если вратарь в ключевых матчах подтаскивает команду, подчищает моменты, где команда ошибается, то это дает бешеный импульс ребятам. Все заряжаются, начинают играть лучше. Так было у нас, например, в 2021 году. Игорь Бобков, Шимон Грубец провели тогда хорошие серии в плей-офф. Без их помощи мы бы вряд ли могли претендовать на Кубок.

«Разговоров о том, что Сергей Звягин копировал полностью работу Боба, быть не должно. Он по натуре является другим тренером, он по-другому объясняет установки на матч» Фото: hawk.ru

«Стиль хоккея Хартли присущ многим командам»

Когда «Авангард» возглавил Сергей Звягин, бытовало мнение, что переломить серию с «Локо» удалось благодаря возвращению к системе Хартли. Насколько это близко к истине?

Если говорить именно о системе Хартли, то, конечно, это не так. Сами посудите: как мы можем играть по конспектам того человека, которого уже давно нет в команде? Стиль хоккея Хартли присущ многим командам – не спорю. Но в этом нет чего-то сверхъестественного. Мы, безусловно, благодарны Бобу за прекрасное время, за выигранный Кубок, за его систему. Но сейчас мы движемся дальше, и к эпохе Хартли возвращаться не нужно.

Возможно, некоторым наш рисунок игры в шестом матче против «Локомотива» напоминал хоккей Хартли. Схожести есть, я с этим согласен. Но подобные сходства можно найти в игре любой команды КХЛ. Все друг от друга берут на заметку лучшее.

Поэтому разговоров о том, что Сергей Евгеньевич копировал полностью работу Боба, быть не должно. Он по натуре является другим тренером, он по-другому объясняет установки на матч, его методы работы отличаются от методов Хартли.

А в чем заключаются отличия хоккея Звягина от хоккея Хартли?

Явное отличие двух этих специалистов – Сергей Евгеньевич не завязывал руки игрокам в нападении, как это делал Хартли. Мастеровитым игрокам, таким как Володя Ткачев, например, давалось больше вольности в атаке.

С Сергеем Звягиным мы только знакомимся как с главным тренером команды КХЛ. Расскажите со своей стороны, какими сильными качествами он обладает.

Вы знаете, он один из тех людей, работу которого за кулисами не всегда видно. И в прошлом сезоне, и в этом году он брал на себя обязанностей больше, чем просто тренер вратарей. Он очень хороший специалист, глубоко разбирающийся в хоккее. Для меня это близкий человек, потому что из тренеров он остался практически единственный после того чемпионского сезона. На самом деле, то, что он был в тени, не значит, что он новый тренер. Повторюсь: наверное, для болельщиков и журналистов его работа не была заметна. Но со времен Хартли он всегда был с нами, внутри команды.

Справедливо говорить, что за период с 2021 года Звягин сильно вырос как тренер и логичным образом дорос до должности главного наставника команды?

Я думаю, да. Он прошел в течение своей карьеры школу многих тренеров, подчеркивал для себя необходимые вещи. У него за годы работы сформировались стиль, свое видение хоккея, что и показали игры с «Локомотивом».

«Я благодарен Михаилу Кравецу за эти два сезона. Я был искренне рад поработать с таким тренером несколько лет. Считаю, что у нас с ним за эти годы сложились хорошие отношения» Фото: hawk.ru

«Самый крутой для хоккеиста плей-офф только тот, который стал победным»

Был ли шок у команды после неожиданного увольнения Михаила Кравца после третьего матча серии с «Локомотивом»?

Естественно. Во время плей-офф трудно быть эмоционально готовым к таким переменам, ты просто этого не ждешь. То, что Михаила Григорьевича убрали в разгар плей-офф, стало неожиданностью для игроков. Но наше дело – это выходить на лед, отдаваться работе на все 100%, что ребята и делали в следующих играх с «Локомотивом».

Михаил Григорьевич утверждал, что ему даже не дали толком попрощаться с командой.

Он заходил в раздевалку. Говорил игрокам, так скажем, последнее напутственное слово. Мне, к сожалению, после этого не удалось поговорить с ним один на один. Я благодарен ему за эти два сезона. Я был искренне рад поработать с таким тренером несколько лет. Считаю, что у нас с ним за эти годы сложились хорошие отношения. В каждом матче под его руководством я выходил и играл на 100%.

В отношении Кравца ходили слухи, что одной из причин его увольнения послужило нежелание менять систему игры, которая не приносила результата. Из-за этого у него и возник конфликт с руководством. Правда ли, что Михаил Григорьевич был настолько неуступчивым и верующим только в свою мысль тренером?

Такого сказать не могу. Да, у него было свое видение, своя система игры, в которую он верил. Но в каких-то моментах он прислушивался к советам, которые поступали от игроков, был всегда на связи с нами. То, что он гнул свою линию в некоторых тренерских вопросах, – не могу сказать, что это плохо. Тренер, пожалуй, и должен быть человеком с жестким характером. Я выходил на лед с травмами, в регулярке мог пропустить по состоянию здоровья максимум один-два матча. Я полностью отдавался игре, как бы ни складывался результат. У нас были с Михаилом Григорьевичем нормальные разговоры. Я его слышал, он меня слышал. Поэтому, повторюсь, я только благодарен ему за эти два сезона.

Дамир, на ваш взгляд, текущий плей-офф является самым крутым в истории КХЛ?

Самый крутой для хоккеиста плей-офф только тот, который стал победным. Если ты вылетел раньше финала, положительных эмоций остается мало. Но то, что нынешний плей-офф стал одним из самых сенсационных в истории КХЛ, – с этим поспорить трудно.

«Были рубки между заклятыми врагами. Я, например, в этом году с удовольствием сыграл бы с «Ак Барсом» и в четвертый раз» Фото: hawk.ru

«С удовольствием сыграл бы с «Ак Барсом» и в четвертый раз»

Перекрестная система плей-офф добавила лично вам новых ощущений?

Не сказал бы, что это добавило мне новых ощущений. Мы сыграли-то всего один раунд с командой «Запада». Быть может, если бы прошли «Локомотив», то да, что-то новое для себя открыли. Единственное, что было непривычно, – не играть в очередной раз против «Ак Барса» и «Магнитки». Потому что последние три сезона мы с ними постоянно встречались в плей-офф.

Для зрителей, наверное, перекрестный плей-офф был интересен. Появилась у них возможность понаблюдать за новыми противостояниями. Но и раньше, когда чисто внутри конференции команды играли друг с другом, тоже было интересно. Были рубки между заклятыми врагами. Я, например, в этом году с удовольствием сыграл бы с «Ак Барсом» и в четвертый раз.

Одно из ключевых нововведений КХЛ на следующий сезон – расширение временных границ чемпионата. Плей-офф будет длиться до 31 мая. Как вы на это смотрите?

Да, я за расширение временных границ чемпионата, считаю, что это правильно. Правда, я пока не представляю, как будет составлен календарь. Если мы будем играть на месяц дольше, как заявлено, то получится ли должным образом распределить матчи так, чтобы они не наслаивались друг на друга? Бывало же, что две игры проводились в два дня. Я ни в коем случае не жалуюсь, просто иногда возникали непростые ситуации с восстановлением организма в поездках. Как-то они (игры) были неправильно распределены, что ли, в календаре.

По ходу сезона помню случаи, когда у нас были выезды в города, и каждый раз мы проводили в самолете по четыре часа, чтобы добраться. Обычно же календарь составляют так, чтобы команда ездила от матча к матчу в соседние регионы, области. А тут получилось, что мы постоянно во время выезда летали не менее четырех часов. Я почему это запомнил, потому что по ощущениям было тяжелее, чем перелеты в Хабаровск и Владивосток.

Если в КХЛ сезон постепенно заканчивается, то в НХЛ самая захватывающая часть сезона еще впереди. Переживаете ли за какую-то североамериканскую команду в этом году особенно?

За какой-то конкретной командой не слежу. Больше переживаю за наших ребят, которые там играют. Слежу за земляком – Мишкой Сергачевым, знаю, что он восстанавливается сейчас от тяжелой травмы. Желаю ему крепкого здоровья. Слышал, что Кучеров бьет там рекорды результативности среди российских игроков. В основном смотрю хайлайты отдельных матчей НХЛ, времени следить за всеми результатами не хватает.

«У «Автомобилиста» все хоккеисты играли, как Кирилл Воробьев. Самоотверженно, без страха, были готовы в любой момент лечь под шайбы» Фото: hawk.ru

«У «Автомобилиста» все хоккеисты играли, как Кирилл Воробьев»

А в КХЛ какой из оставшихся команд в Кубке Гагарина отдаете предпочтение?

В КХЛ тоже, на самом деле, переживаю больше за ребят, с которыми либо играл в одной команде, либо хорошо знаком. Вот, например, Кирюха Воробьев в «Автомобилисте». Искренне восхищаюсь его самоотверженностью, умением всегда ловить шайбу на себя. Он – солидный, большой игрок, на котором держится оборона «Автомобилиста».

Чем, кстати, можно объяснить успех «Автомобилиста» в этом сезоне? Раньше команда не проходила дальше второго раунда. А сейчас дошла до полуфинала Кубка.

У «Автомобилиста» все хоккеисты играли, как Кирилл Воробьев. Самоотверженно, без страха, были готовы в любой момент лечь под шайбы. Кирюха, конечно, выделялся на общем фоне количеством блоков. А так у них каждый игрок был готов выложиться на 100% ради победы.

Дамир, для вас минувший регулярный чемпионат получился выдающимся: 53 очка в 66 матчах. Больше вас набрал только Александр Никишин из СКА. С чем связываете такую высокую результативность?

– Да, за Сашкой Никишиным я бежал весь чемпионат. Немного не хватило, всего пары очков. Он очень сильный игрок, настоящий лидер своей команды. Я рад, что у нас с ним была такая плотная борьба в регулярном чемпионате.

Своей высокой результативностью в сезоне я, разумеется, обязан партнерам, с которыми выступал. Большое спасибо Вове Ткачеву, Риду Буше, Райану Спунеру, Вале Пьянову в большинстве, когда с ним выходили. С Семеном Чистяковым у нас было отличное взаимопонимание в паре. Если бы не они, я бы, конечно, столько очков не набрал.

Годами ранее я ведь не был стабильным игроком большинства. Меня то ставили, то убирали. Играл, грубо говоря, до первой ошибки. Своей работой за несколько сезонов я доказал тренерскому штабу, что готов усилить атаку в большинстве.

Я рад, что у меня получилось провести результативный сезон. Но очки – это очки, а победы есть победы. Я всегда говорил, что если меня спросить: «Ноль очков в сезоне и победа в Кубке Гагарина или много очков, но без Кубка?» – я выберу победу в Кубке, потому что это для любого хоккеиста главная награда в сезоне.