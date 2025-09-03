Дамир Нургалиев: В Татарстане для молодежи есть все возможности и всесторонняя поддержка

Какие законопроекты продвигает Молодежный парламент при Государственном Совете Татарстана, почему количество молодых людей в республике растет, аполитична ли сегодня молодежь или нет, рассказал в интервью «Татар-информу» председатель Молпарламента Дамир Нургалиев.





Дамир Нургалиев: «Молодежь Татарстана наделена всеми необходимыми инструментами, площадками и ресурсами для своего всестороннего развития»

Фото: пресс-служба Минмолодежи РТ

Запрет вейпов и «Молодой законотворец»

– Дамир Фанилович, вы стали председателем Молодежного парламента при Госсовете Татарстана с сентября прошлого года. Что за это время сделано, как орган изменился?

– В первую очередь мы начали восстанавливать систему по работе с нашими муниципальными образованиями. Уже есть примеры, где при главе района создан молодежный муниципальный совет. Это важно, потому что молодежь Казани, Набережных Челнов или Альметьевска не всегда понимает специфику ситуации в Атне, Ютазах и так далее. Таким образом, те проекты, которые будут отправляться на рассмотрение в Государственный Совет Татарстана, будут созданы с учетом мнения самих муниципалитетов.

Во-вторых, мы создали ряд брендовых проектов, которые стартуют с осени. Это Школа молодого парламентария, который охватит не только ребят из Молодежного парламента, но и всех, кто захочет быть с нами. Мы будем формировать резерв ребят от 14 до 18 лет и создавать при Молпарламенте экспертный совет. Это для тех ребят, кто не участвовал в выборах к нам, но сейчас показал большое желание работать. Кроме того, мы будем создавать новые форумы: на декабрь мы запланировали большой Казанский международный форум, где соберем 350 человек из 35 стран. Итоговой целью станет создание Международной ассоциации молодежного парламентаризма, а также обмен опытом, сравнение законодательной базы и все в этом духе.

– Какие еще брендовые проекты есть сейчас в Молодежном парламенте?

– Например, «Молодой законотворец». Много ребят приходят с крутыми и нужными идеями, но у них нет опыта по созданию законопроектов. На основании этого мы решили возобновить этот проект. Он будет включать в себя огромное количество мастер-классов, чтобы каждая идея была доведена до законотворческой инициативы и в дальнейшем по возможности реализована.

Кроме того, у нас есть проект по работе с трудными подростками «Новый путь». Он начался еще с октября прошлого года, у нас есть уже положительные практики, по которым мы работаем.

– За последний год какие законотворческие инициативы были разработаны Молодежным парламентом РТ?

– За последний год в Госсовет было направлено 12 законопроектов, один уже приняли, 11 в работе. На нашем последнем заседании было 14 вопросов, шесть из которых – законопроекты. Среди них – запрет на продажу несовершеннолетним вейпов, повышение возраста выдачи прав на мопеды и многое другое. Ранее мы уже разрабатывали законопроект о предоставлении бесплатных парковочных мест для многодетных семей. Чтобы когда они приходили, например, в поликлинику, могли не торопясь сделать все свои дела, не беспокоясь за парковку машины. Кроме того, большой блок проектов у нас сейчас разрабатывается в сфере поддержки студенческих семей.

«Молодежь активна, а наша миссия – показать, что нас видят, слышат и наши идеи будут реализованы» Фото: vk.com/molparlament.tatar

«На моем пути республика всегда давала мне необходимые ресурсы и поддерживала»

– Вы уже прошли большой карьерный путь. Хочется услышать ваше мнение о том, насколько в Татарстане комфортно жить и развиваться в карьерном плане молодым людям.

– В процессе своей общественно-политической деятельности я посетил множество регионов России и могу с уверенностью сказать, что молодежь Татарстана наделена всеми необходимыми инструментами, площадками и ресурсами для своего всестороннего развития. Тот же Молодежный парламент, который стал официальной трибуной, где любой молодой человек может рассказать о своей законотворческой идее и довести ее до реализации.

Мой путь был трудным и большим. Но радует то, что и в качестве рядового волонтера, и в качестве координатора «Молодежки ОНФ», и в качестве председателя Молодежного парламента – всегда были все необходимые ресурсы для развития и всесторонняя поддержка, в том числе со стороны руководства республики во главе с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.

Отмечу, что молодежи в республике становится все больше. Приезжают новые абитуриенты в вузы и ссузы из соседних субъектов и даже других стран, молодые специалисты, приезжающие работать на предприятия, и так далее. Это показатель того, что Татарстан привлекателен для молодых людей.

– С точки зрения парламентаризма – насколько молодежь Татарстана сегодня аполитична?

– На наших заседаниях мы всегда заранее отправляем повестку нашим коллегам. Ни разу не было такого, чтобы раздел «Разное» был пустым. Это как раз возможность выступить любому члену парламента или гостю. Зачастую этот раздел перевешивает всю повестку. Молодежь активна, а наша миссия – показать, что нас видят, слышат и наши идеи будут реализованы.