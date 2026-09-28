Дамир Нургалиев: Молодежь очень любит и ценит Минтимера Шаймиева

Дамир Нургалиев, архивный снимок

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев – знаковая фигура для татарстанской молодежи. Таким мнением с «Татар-информом» после послания Раиса РТ Госсовету республики поделился председатель Молодежного Правительства РТ Дамир Нургалиев.

«От лица татарстанской молодежи могу с уверенностью сказать, что мы очень любим и уважаем Минтимера Шариповича. Он стал лидером нашей республики в один из тяжелейших моментов. И уже сегодня мы видим, как много возможностей для молодых людей создано в Татарстане. Это было бы невозможно без его руководства тогда», – сказал собеседник агентства.

По словам Нургалиева, ему несколько раз выпадала возможность лично побеседовать с первым Президентом Татарстана, и это стало бесценным опытом.

По решению Раиса Татарстана Рустама Минниханова 2027-й объявлен в республике Годом Минтимера Шаймиева.